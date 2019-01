EN DIRECT - Neige et verglas : suivez l'évolution de la situation dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le Nord et le Pas-de-Calais, comme de nombreux départements français sont en vigilance orange neige-verglas ce mercredi. Suivez la situation et l'évolution du trafic en direct.

Nord-Pas-de-Calais Picardie, France

Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas ce mercredi 30 janvier 2019. Écoutez France Bleu Nord pour suivre l'évolution du trafic. Transports scolaires et interurbains suspendus dans tous les Hauts-de-France, déplacements déconseillés sur le réseau autoroutier, interdiction de circulation pour les poids lourds : dès ce mardi, des mesures étaient prises face à l'alerte météo qui touche notre région.

Poids lourds

4 zones de stockages ont été mises en place

Sur l'A1 au péage de Fresnes-les-Montauban dans l'Arrageois dans les deux sens de circulation

Sur l'A16 au niveau de Wailly-Beaucamp près d'Etaples dans les deux sens de circulation

Sur l'A26 au péage de Setques dans l'Audomarois dans les deux sens de circulation

Sur l'A23 au niveau d'Orchies dans le sens Valenciennes / Lille

Routes

Le réseau secondaire est en cours de déneigement mais la circulation reste difficile

La vitesse est réduite de 20 km/h sur les grands axes

La préfecture du Pas-de-Calais a mis en place une cellule d'information du public 03 21 21 24 97

Quelques accidents

Deux poids-lourds en portefeuille autour de l'intermarché de Vimy et d'Auchan à Arras

Des voitures dans le fossé dans le Valenciennois mais uniquement des blessés légers

Des chutes de câbles électriques dans l'Arrageois

Transports en commun