Neige - Pas de bus sur le réseau Ametis, des retards en gare d'Amiens et 10.000 foyers courant en Picardie

Les trois départements picards, Somme, Oise et Aisne, comme de nombreux départements français, sont en vigilance orange neige-verglas ce mercredi. Suivez la situation et l'évolution du trafic en direct.

Picardie, France

Une dizaine de centimètre de neige recouvre La Picardie. L'est de la Somme, le sud amiénois et l'Aisne ont Les 3 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas ce mercredi 30 janvier 2019. Ecoutez France Bleu Picardie pour suivre l'évolution du trafic. Dès ce mardi, plusieurs mesures de prévention ont été annoncées par les autorités. La région des Hauts-de-France a suspendu les transports scolaires et interurbains toute la journée de mercredi. La préfecture de la Somme a interdit la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur toutes les routes du département jusqu'à mercredi midi.

Difficultés de circulation dans l'est de la Somme

La perturbation neigeuse est toujours en cours sur l'est du département, du côté de Mondidier, de Roye et de Péronne. Il n'y a pas de voitures bloquées mais des arbres sont tombés sur la chaussée sous le poids de la neige. Les secours ont effectué une vingtaine d'intervention à cause de la neige dans la Somme.

Circulation compliquée sur les autoroutes en Picardie

Attention si vous devez vous rendre à Paris. Un bouchon de 10 km s'est formé sur A1 au niveau de Chamont dans le Sud de l'Oise. 600 poids lourds sont stockés dan ce secteur. Une seule voie des circulation est ouverte aux automobilistes. La Sanef recommande de ne pas pas entrer à Chamont.

Pas de train au départ d'Amiens sur plusieurs lignes et d'importants retards

Les bus Ametis ne circulent pas pour l'instant dans l'agglomération amiénoise, pas de train au départ de la gare d'Amiens au moins avant 10H sur plusieurs lignes précise la SNCF. Des retards pour les départs vers Compiègne, St Quentin, Creil, Laon, Lille.

La Sanef précise que ses autoroutes sont praticables dans la région mais qu'il faut être prudent.

Des coupures d'électricité dans toute la Picardie

Cet épisode neigeux a entraîné des coupures de courant en Picardie, principalement dans l'est de l'Oise et du côte de la chaussée-Tirancourt, selon Enedis. Plus de 10.000 foyer sont privés de courant.