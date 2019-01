EN DIRECT - Neige et verglas : suivez l'évolution de la situation en Seine-Maritime et dans l'Eure

La Seine-Maritime et l'Eure, comme de nombreux départements français, sont en vigilance orange neige-verglas ce mercredi. Suivez la situation et l'évolution du trafic en direct.

Rouen, France

Météo France avait annoncé dès ce mardi de fortes chutes de neige avec entre 5 et 10 cm attendus en Seine-Maritime et dans l'Eure. Les deux départements normands, comme l'Orne, ont donc été placés en vigilance orange neige-verglas, mais l'alerte météo a été levée vers 6h ce mercredi 30 janvier 2019. Malgré tout, la circulation reste difficile sur le réseau secondaire, notamment à l'est de la Seine-Maritime, dans le pays de Bray. Écoutez France Bleu Normandie pour suivre l'évolution de la situation et les perturbations du trafic.

Transports scolaires interdits

Les autorités ont pris des mesures de précaution dès mardi. En plus de l'interdiction des transports scolaires en Seine-Maritime et dans l'Eure, les poids-lourds ont interdiction de circuler depuis ce mardi soir. Des zones de stockages ont été mises en place par chez nous : dans l'Eure, sur l'A13 au péage de Heudebouville et sur la N154 à Acquigny. Mais aussi en Seine-Maritime, sur l'A29 à Cottévrard ou encore sur l'A28 à Pucheuil.

Chutes d'arbres et coupures de courant

Une cinquantaine d'agents d'Enedis est sur le terrain ce mercredi 30 janvier : près de 2500 foyers sont privés d'électricité ce matin, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Après avoir arrêté les opérations vers 1h du matin pour des raisons de sécurité liées à la circulation, Enedis a repris les manœuvres autour de 4h du matin. Certaines zones sont particulièrement touchées : la vallée de l'Andelle, mais aussi autour de Vernon et des Andelys dans l'Eure.

On nous a également signalé des chutes d'arbres, sur les voies mais aussi sur les rails : plusieurs trains du réseau Intercités ou TER ont été bloqués à Évreux : le 6h39 pour Paris Saint-Lazare a été supprimé, ceux de 6h19 et de 7h20 ont été retardés.