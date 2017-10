En Dordogne, on mange encore des glaces en octobre avec presque 30 degrés à l'ombre

Il va faire encore très chaud ce dimanche en Dordogne. Avec 29 degrés ce samedi aux Eyzies, 28 à Lalinde et 26 à Périgueux, les Périgourdins vivent un été indien. De quoi rattraper l'été pluvieux.

Il a fait 29 degrés aux Eyzies, 28 degrés à Lalinde, 27 degrés à Ribérac et 26 à Périgueux. Un week-end estival pour cette mi-octobre. L'année dernière à la même date, il faisait 18 degrés en moyenne dans le département.

On frôle les records. C'est un temps exceptionnel. En 2001, il faisait 27,7 degrés. C'est le record sur cette période. Et ce week-end, à Périgueux, les deux glaciers ont tourné plein pot. Les périgourdins se sont laissés tenter par des glaces et ont profité du soleil, qui a été rare cet été.

"On reprend des forces pour l'hiver, on récupère le mauvais temps d'août pour réchauffer les os." - Nicole, une Périgourdine

Capture d'écran du site Météo France pour la météo ce dimanche en Dordogne. © Radio France - Météo France

Sur le parvis de la cathédrale Saint-Front, à Périgueux, Nicole et ses petites filles dégustent des glaces, la tête tournée vers le soleil. "On reprend des forces après l'été pluvieux, là on profite", rit cette grand-mère. "Avant l'hiver, il faut prendre des vitamines pour les os !"

Et il faut en profiter puisque la pluie devrait être de retour dès mercredi.