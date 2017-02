En Gironde, le troisième hiver le plus sec depuis 1959 !

On manque de pluie en Gironde : le déficit atteint les 40% dans le département depuis septembre. A tel point que, selon les relevés de Météo France, c'est le 3e hiver le plus sec depuis 1959. Le débit des cours d'eau est faible. Ce qui n'est pas sans préoccuper les éleveurs pour l'été prochain.

Depuis septembre, il a plu quasiment deux fois moins que d'habitude en Gironde. "La situation n'est pas encore préoccupante, mais elle nécessite une certaine vigilance par rapport au déficit pluviométrique depuis septembre", explique Hervé Servat, directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer en Gironde (DDTM 33). Un déficit de pluie qui atteint 40%, voire 60% dans certaines zones du département. "C'est une sécheresse comme on en rencontre une fois tous les cinq ans", ajoute Hervé Servat.

Deux fois moins de pluie à Bordeaux cet hiver

Cet hiver, Météo France a relevé 258 millimètres d'eau contre 529 en temps normal à Bordeaux. Ce n'est pas un record, mais les professionnels sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'un hiver "exceptionnel". "C'est le troisième hiver le plus sec depuis 1959, note Mireille Alleno, de Météo France à Bordeaux. Seuls les hivers 1964 et 1992 ont été plus secs". "En février, il a plu un peu plus : 65 à 70 millimètres au début du mois dans le sud du département, 45 à 55 dans le nord. La normale tourne autour des 60 millimètres, précise la météorologiste. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est qu'on a eu six à sept jours de pluie, contre une petite dizaine d'habitude."

Quand les éleveurs regardent les niveaux de leurs réserves, ils sont plutôt au niveau de l'étiage qu'au niveau habituel à la fin de l'hiver

L'hiver, une période ou normalement, les nappes phréatiques font des stocks. "Elles n'ont pas pu se recharger comme il faut", explique Mireille Alleno. Mais l'inquiétude, elle vaut surtout pour les cours d'eau, en particulier la Garonne et la Dordogne : 30 à 60 centimètres en dessous de la normale saisonnière selon les endroits. "Il n'est pas tombé suffisamment de neige en amont, sur les Pyrénées et le Massif Central. Les réserves sont à moitié pleines", commente le directeur adjoint de la DDTM 33.

L'espoir d'un printemps pluvieux

Du coup, les agriculteurs - en particulier le millier d'éleveurs du département - en sont presque à entamer une danse de la pluie. Fin mars-début avril, ce sera le temps des semis de maïs, une culture qui demande beaucoup d'eau. Après, place aux foins. "On avait déjà eu un automne particulièrement sec. Il n'y a pas eu de repousse d'automne sur nos prairies du Médoc et du Bazadais, précise François Rauscher, responsable élevage à la chambre d'agriculture de Gironde. Quand les éleveurs regardent les niveaux de leurs réserves (essentiellement des retenues privées), ils sont plutôt au niveau de l'étiage qu'au niveau habituel à la fin de l'hiver". "Tout va dépendre du printemps et du début de l'été : si le printemps est très pluvieux, on aura oublié cet hiver sec. Sinon, on pourra avoir des difficultés en matière de débit et d'irrigation pour cet été", confie Hervé Servat. La pluie qui devrait faire son retour en Gironde dans la nuit de jeudi à vendredi et en début de semaine prochaine. Mais pas en grosses quantités.