En Haute-Savoie, les quads et autres véhicules tout-terrain se multiplient dans des espaces naturels protégés

Opération de surveillance ce samedi dans le massif des Voirons au-dessus du bassin lémanique. Les services de l'État vont patrouiller pour repérer les pratiquants de quads et autres véhicules à moteur. Ils sont de plus en plus nombreux sur ce site à proximité des zones urbanisées.

En Haute-Savoie, une vingtaine de procès-verbaux ont été dressés cette année à des pratiquants de loisirs motorisés qui empruntent des chemins interdits. C'est loin de représenter le nombre d'amateurs. Les agents de l'État multiplient donc les tournées de surveillance : gendarmerie, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Agence française pour la biodiversité ou encore l'Office national des forêts, ils se répartissent sur les zones d'accès pour tenter de prendre en flagrant délit les conducteurs de quads et autres véhicules tout-terrain. Une simple amende coûte 135 euros mais une infraction peut se terminer au tribunal et atteindre 1 500 euros d'amende.

"Ils s'organisent en raids avec une dizaine de quads avec GPS. C'est le soir ou le matin. On a de plus en plus de problèmes. Soit on se fait renverser, soit il y a collision" Laurent, inspecteur de l'environnement à l'ONCFS

"Vous avez une densité d'activités de loisirs sur la Haute-Savoie bien plus importante qu'ailleurs" Antoine, agent ONCFS

