En Haute-Vienne une nouvelle sécheresse se profile à l'horizon, l'appel à la vigilance est confirmé

Le préfet de la Haute-Vienne avait décidé de prendre les devants avant la probable arrivée d'une nouvelle sécheresse. Dés le 15 mai dernier, il avait appelé tous les citoyens à la vigilance car si la situation n'est pas encore catastrophique elle est préoccupante. Il réitère donc son appel ce mardi.

Si les volumes utilisés pour l'irrigation ne sont pas énormes en Haute-Vienne, contrairement à d'autres départements de la Nouvelle Aquitaine, les productions céréalières étant moins importantes, les besoins en eau sont néanmoins considérables.

Pour l’élevage notamment, l'abreuvement de l'ensemble des animaux représente à lui seul 100 000 m3 d'eau par jour, et avec l'arrivée de l'été la consommation d'eau va s’accélérer surtout si les prairies sont de plus en plus sèches.

Une sécheresse qui devient chronique

"Depuis plus de six mois, les précipitations sont inférieures aux normales classiquement enregistrées" note la préfecture de la Haute-Vienne d'où la mise en place le neuf mai dernier du "comité sécheresse" pour suivre de très prés l'évolution de la situation. "Le déficit pluviométrique remonte en fait à juillet 2016 et le débit des cours d'eau est trop faible pour la saison" souligne pour sa part Eric Hulot, chef de service de la direction départementale des territoires. "On a l'impression que les choses changent en Haute-Vienne, un département qui par le passé n'était pas assujetti à des années successives de sécheresse, or après celle de l'an dernier, celle de 2017 est quasiment évidente" explique encore Eric Hulot.

Un déficit pluviométrique qui atteint des records

Dans le département, on a relevé un déficit pluviométrique de 86 % en décembre dernier et plus récemment, en avril il était de 70 % . Les pluies qui sont tombées depuis le début de l'année n'ont pas suffi. Une sécheresse à laquelle il va falloir s'adapter. Certains agriculteurs du département ont déjà franchi le pas en privilégiant la culture de colza ou de tournesol moins consommatrice en eau que le maïs.