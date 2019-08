EN IMAGES - à la rencontre des dauphins en baie du Mont-Saint-Michel

Port Mer, Cancale, France

Peu de gens le savent, mais la baie Mont-Saint-Michel concentre la plus grande concentration de grands dauphins en Europe. 400 à 500 de ces cétacés habitent les eaux peu profondes de cette baie longue de 550 km2 (soit deux fois Paris), et en font leur terrain de jeu, pour le plus grand plaisir des touristes et visiteurs.

Une espèce qui partage les eaux avec d'autres mammifères marins comme le dauphin de Risso plus rare, mais tout aussi majestueux. L'association Al Lark ("au large" en breton) a pour objectif de les dénombrer, de les recenser, mais surtout de faire découvrir l'environnement encore préservé de la baie du Mont-Saint-Michel. Un suivi scientifique et pédagogique ouvert à tous.

Peu craintif, le dauphin s'approche de l'embarcation © Radio France - Maxime Bossonney

La pointe du Grouin en fond, les dauphins cherchent de la nourriture en groupe © Radio France - Maxime Bossonney

Les scientifiques reconnaissent l'espèce selon l'aileron et le dos © Radio France - Maxime Bossonney