EN IMAGES : à Rouen, au moins 1.500 citoyens mobilisés pour le climat

Rouen, France

Des rues noires de monde pour le climat à Rouen. La mobilisation de ce samedi 16 mars 2019 a réuni au moins 1.500 personnes selon les forces de l'ordre. Deux fois plus, selon les associations présentes sur place. Cette marche, appelée aussi "la marche du siècle", était organisée partout en France à l'appel de 140 organisations dont Greenpeace, Attac et la Fondation Nicolas Hulot. A Rouen, le cortège est parti de l’église Saint-Sever sur la rive gauche aux alentours de 10h30. Les participants ont défilé, dans une ambiance festive, jusqu'au parvis de l'Hôtel de ville.

Fin de la #MarchePourClimat devant le parvis de l’hôtel de ville de #Rouenpic.twitter.com/L6E1knvkeM — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) March 16, 2019

Des familles, des retraités, des jeunes, tous tenaient à être présents pour dénoncer "l'inaction" contre le changement climatique. "Il n'est pas trop tard", estime Marie qui fait partie de l'association Zéro Déchet Rouen. Dans sa main, elle tient un globe surplombé d'un drapeau blanc. Dessus, on peut lire en anglais : "Help" (à l'aide en français). "La planète nous donne beaucoup mais c'est à nous de lui rendre, d'en prendre soin, et plus on sera à faire des gestes au quotidien, plus ça bougera". Marie a rejoint le cortège ce samedi pour alerter le gouvernement et les industriels. "Il faut qu'ils écoutent ce qu'on a à leur dire, qu'ils agissent maintenant. Mais on ne veut pas être contre eux, il faut qu'ils soient avec nous."

Bernard, de l'association coalition climat Rouen et membre de l'organisation CCFD Terre-solidaire, appelle quant à lui à plus de justice climatique. Il se réjouit de voir qu'autant de jeunes ont rejoint le mouvement et la cause écologique. "Ça commence à rentrer dans les moeurs, poursuit-il, c'est une bonne chose, c'est en changeant les mentalités des plus jeunes qu'on fera changer les choses. Il est urgent d'agir", conclu Bernard.

Plusieurs dizaines de gilets jaunes sont venus gonfler les rangs de la manifestation pour le climat. C'est le cas de Sonia, retraitée et mobilisée depuis le début de la contestation. "C'est important de faire converger nos revendications". En novembre, quand elle a commencé à manifester avec son gilet jaune, il s'agissait pour Sonia de défendre le pouvoir d'achat mais, depuis, elle a développé sa conscience climatique. "Il faut qu'on soit solidaire des causes qui comptent et celle du climat compte plus que tout autre sujet. Il s'agit de nos vies à tous."