EN IMAGES | Découvrez les derniers nés de la Réserve Zoologique de Calviac

Calviac-en-Périgord, France

Deux lémurs couronnés, un mâle et une femelle, ainsi qu'un hapalémur, sont nés ces trois derniers mois à la Réserve Zoologique de Calviac-en-Périgord. Les deux espèces sont originaires de Madagascar, où la première est en danger, la seconde est l'une des plus rares au monde, elle est en voie d'extinction.

Des jumeaux lémurs couronnés

Mahery (qui se nourrit dans la vidéo ci-dessous) est devenu l'heureux papa de jumeaux lémurs couronnés, Archi et Dyana, le 14 avril dernier. Il ne s'approche que peu de ses petits puisque chez cette espèce, la femelle domine. Myllie, qui jusque-là n'avait jamais élevé ses petits, est devenue très protectrice.

Comme toutes les espèces de lémurien, le lémur couronné est en danger. Originaire de Madagascar, sa population a fortement chuté à cause de la destruction de son habitat, dans les forêts du Nord de l'île.

Archi et Dyana sont nés le 14 avril dernier © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Un hapalémur du lac alaotra

Autre belle nouvelle à la Réserve de Calviac : la naissance d'un hapalémur du lac alaotra, toujours à Madagascar, le 19 mai dernier. Il s'agit de l'une des espèces de lémuriens les plus rares au monde et les plus menacées : c'est l'un des 25 primates les plus menacés au monde. Là encore cette naissance est un moment exceptionnel dans la vie de la Réserve : le programme d'élevage européen y envoie des animaux en voie d'extinction afin qu'ils se reproduisent. Mais rien n'est acquis : mâle et femelle ne font pas toujours bon ménage. Ici c'est une réussite : Nirina et Nofy ont su perpétuer leur espèce.