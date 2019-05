EN IMAGES - Des bénévoles ramassent plus de 100 kilos de déchets dans une forêt de Guéret

Le collectif "Chasseurs de déchets en Creuse" a donné rendez-vous aux volontaires ce samedi à Guéret, pour ramasser un maximum d'ordures dans la forêt près du Chemin du stade. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel et d'étonnants objets ont été ramassés.

Les bénévoles ont trouvé et ramassé une vieille mobylette dans le ruisseau des Chers

Guéret, France

C'est une nouvelle marche de la propreté en Creuse. Pour la deuxième fois depuis sa création en septembre dernier, les membres du collectif "Chasseurs de déchets en Creuse", accompagnés par quelques bénévoles, ont mené une nouvelle action de ramassage. Le lieu choisi pour cette opération du samedi 25 mai, derrière l'espace André Lejeune, a été passé au peigne fin par la trentaine de volontaires armés de poubelles et de gants.

Le seau de Maria est rempli de vieux textiles coincés dans les branchages © Radio France - Clément Conte

Pendant deux heures, les volontaires ont inspecté le sol de cette forêt, traversée par le ruisseau des Chers. Le bord de la forêt est jonché de bouteilles de verres, de plastiques, de mégots. Mais le plus surprenant arrive plus loin, lorsque les bénévoles s'enfoncent à travers les arbres.

Un chariot de supermarché retrouvé au milieu de la forêt © Radio France - Clément Conte

Des chariots, des télévisions, des pneus, de la ferraille, du linge sont retrouvés près du ruisseau.

Un couvercle de poubelle et un vieux sac retrouvés par un volontaire © Radio France - Clément Conte

Les volontaires de cette marche de la propreté sortent même un deux-roues du ruisseau des Chers.

Tous les détritus sont regroupés au même endroit, avant d'être triés et placés dans une benne.

Les déchets sont triés par les volontaires © Radio France - Clément Conte

La benne sera pesée en début de semaine prochaine. Elle dépassera sans difficulté les 100 kilos, au vu des lourds objets trouvés et ramassés par les "Chasseurs de déchets".

Un nettoyage pour des jardins partagés

Ces parcelles à nettoyer n'ont pas été choisies par hasard par le collectif. Les deux terrains, le pré et la forêt, appartiennent à la mairie et à la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Ils pourraient être utilisés, entre autres, par l’association des Communs qui a un projet de jardins partagés et d'un jardin école dans cette partie de la ville. Pour l'instant rien n'est signé officiellement, mais "le projet avance très bien", selon Arthur Chavanel, le président de cette nouvelle association à Guéret.