EN IMAGES - En pleine canicule, la brume de mer donne des airs hivernaux à Port Bourgenay

La brume de mer a recouvert Port-Bourgenay et le littoral de Talmont ce vendredi matin dans le Sud-Vendée. Un phénomène du aux différences de températures entre la mer et la terre chauffée à blanc par la canicule et l'humidité.

Vendée, France

21° au thermomètre à neuf heures et une brume opaque sur Port Bourgenay, à Talmont-Saint-Hilaire. Nous ne sommes pas en plein hiver, mais vendredi 28 juin, en pleine canicule en Vendée et dans toute la France. Alors qu'on a suffoqué toute la nuit dans les terres et battu des records de températures avec plus de 38° à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, le littoral s'est réveillé dans la grisaille. Une employée de la capitainerie nous a envoyé des photos.

La mer devant Port Bourgenay, vendredi matin vers 9 heures. - Amélie Elineau

Un phénomène relativement rare

C'est une brume de mer, un phénomène météo relativement rare qui se produit lorsque l'air est chaud et chargé d'humidité dans les terres, et qu'il vient percuter la mer froide. Avec le différentiel de températures dû à la canicule, le littoral s'est enveloppé d'une épaisse brume aux alentours de huit heures ce vendredi matin.