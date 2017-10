EN IMAGES - Été indien : des records de chaleur ce week-end

Il fait exceptionnellement chaud et beau ce week-end pour une mi-octobre. Plusieurs records de chaleur pourraient être battus en France dimanche et lundi.

Comme un petit goût de vacances. Trente degrés dans les Landes, 25°C à Paris, 26°C à Lille, 29°C à Bordeaux comme à Clermont-Ferrand : les températures du week-end sont exceptionnellement douces et on pourrait battre des records de chaleur dimanche 15 et lundi 16 octobre 2017. Météo France évoque des températures "estivales" dans son bulletin de ce dimanche après-midi. Un temps propice à la balade, voire à la baignade.

Résumé en images des températures enregistrées ce dimanche après-midi, du sud ouest de la France à la Bourgogne, en passant par la Bretagne et la Normandie.