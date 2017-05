EN IMAGES - Il y a un an, les inondations touchaient 278 communes dans le Loiret

Il y a tout juste un an, des inondations sans précédent touchaient le Loiret et faisaient une victime et plus de 18.000 sinistrés. Maisons inondées, routes coupées, A10 submergée, les dégâts ont été considérables, retour sur cet épisode d'une ampleur exceptionnelle grâce à vos images .

Cela fait un an mais personne n'a oublié, un an que des inondations d'une ampleur exceptionnelle touchaient une grande partie du département du Loiret et faisaient une victime, une femme de 65 ans. Au total, 278 communes ont été touchées et on comptait 18.400 sinistrés, dont 20% n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. L'eau est montée et a fait de gros dégâts, des centaines d'habitations sinistrées, de lieux publics inondés, de ponts submergés, de routes coupées tout comme l'A10 où plusieurs centaines automobilistes sont restés bloqués. 3.000 exploitations agricoles ont par ailleurs été touchées et les assurances ont versé 223 millions euros d’indemnités.

Grâce aux auditeurs et aux internautes de France Bleu Orléans qui nous ont fait parvenir leurs photos de ces inondations, nous vous proposons de revenir en images sur ces journées qui auront marqué les mémoires des Loirétains. Merci encore à tous pour vos images.

Toute cette semaine, France Bleu Orléans se souvient de ce triste événement et ce jeudi nous sommes en direct de Fay-aux-Loges avec les habitants pour une matinale spéciale de 6h à 9h. Au menu, des reportages, des témoignages, des invités au "Café du canal" à Fay-aux-Loges où 1.900 habitants ont souffert des inondations quand le canal d'Orléans a débordé le 30 mai 2016.

Une semaine de désolation

Le lundi 30 mai 2016 : le Loiret est placé en vigilance orange pluie-inondations et l’eau commence à monter. L’une des premières communes touchées pendant la nuit est la Ferté-Saint-Aubin et le centre pénitentiaire de Saran est également en partie évacué.

L'évacuation de la prison s'est faite sous haute surveillance. © Radio France - Christophe Dupuy

Le mardi 31 mai 2016 : l’eau monte dans l’Orléanais et le Montargois, placés en vigilance rouge "crue" suite à la montée du Loing et de l'Ouanne. Sur l'A10 au nord d'Orléans, 500 automobilistes sont bloquées, ils passent la nuit au palais des sports d’Orléans.

L'A10 sous les eaux. © Radio France - Etienne Escuer

Le mercredi 1er juin 2016 : 6.000 foyers sont privés d’électricité. 148 routes du Loiret sont coupées.

Le jeudi 2 juin : La décrue s’amorce. Sur l’A10, 200 voitures et 100 camions restent toujours immobilisés à hauteur de Gidy.

[Intempéries] Dernière carte actualisée de l’état des #routes de la journée. Version web : https://t.co/aalY8jITVr. pic.twitter.com/dHmxu8Mk2Y — Le Loiret (@leloiret) June 2, 2016

Le vendredi 3 juin : Le corps d’une femme de 65 ans est retrouvé à Montargis.

La décrue dévoile une victime et de gros dégâts. © Radio France - Stéphane Barbereau

Le dimanche 5 juin : Évacuation des derniers véhicules bloqués sur l’A10.

Les dépanneuses en action sur l'A10. © Radio France - François Guéroult

Le vendredi 10 juin : Réouverture de l’A10 dans son intégralité.

Les travaux de réfection de la chaussée se sont achevés cette nuit. Réouverture imminente de l'#A10 #intemperies45 pic.twitter.com/udKc46tsV3 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) June 10, 2016

