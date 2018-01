Ce vendredi 5 janvier, la Dordogne est placée en vigilance orange face au risque d'inondations. Les rivières débordent et paralysent certains axes de circulation.

Dordogne, France

Il pleut encore et toujours en Dordogne. Le département a été placé en vigilance orange face au risque d'inondation. Plusieurs axes du département ont été fermés à cause du débordement de certaines rivières. La Vézère et la Dordogne sont en vigilance orange crue. Suivez en direct l'évolution des niveaux d'eau sur le site de de Vigicrues.

La Dordogne à Mouleydier

Le chemin de halage sous les eaux. - DR

L'Isle à Périgueux

L'Isle est en vigilance. © Radio France - Evelyne Gaillard

La Dordogne, au Buisson-de-Cadouin

La terrasse de ce restaurant au pont du Vic au Buisson est sous les eaux. - Aurélien Vogel

La Dordogne à Carennac

La Dordogne est dans la Prade à #Carennacpic.twitter.com/44LbNHTZUm — Caussil Jean-Pierre (@jpcau) January 5, 2018

La Vézère à Terrasson-Lavilledieu

Cette maison a les pieds dans l'eau. - Nadège Besson

La Dordogne à Allas-les-mines

Cette voiture est restée bloquée. - DR

La Vézère au Bugue