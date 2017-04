EN IMAGES - La neige de retour sur tout le massif alpin

Météo France avait prévenu : la neige a fait son retour sur le massif alpin vendredi matin, notamment en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Avec la forte baisse des températures,10 à 15 centimètres sont tombés, même à basse altitude, causant quelques perturbations sur le trafic routier.

Alors que les dernières stations alpines encore en activité hivernale ferment leur domaine le 30 avril ou 1er mai, la neige a fait à nouveau son apparition dans la nuit de jeudi à vendredi sur les massifs alpins. Plusieurs centimètres sont tombés, même à basse altitude, en Savoie, Haute-Savoie et Isère, rendant les routes secondaires particulièrement glissantes.

La couche blanche devrait rapidement fondre, Météo France prévoyant un redoux et un ciel ensoleillé samedi et dimanche. Cependant, une perturbation pourrait à nouveau apporter quelques flocons lundi et mardi dans les Alpes au-dessus de 2000 mètres.

Découvrez les photos postées sur les pages Facebook de France Bleu en Isère, Savoie et Haute-Savoie

Hervé, au Bourget-en-Huille (Savoie)

Nicole, à Villard-de-Lans (Isère)

- © Nicole Clement

Claude, à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)

- © Claude Orset

Daniel, à Passy (Haute-Savoie)

- © Daniel Zolorni

Guylène, à Morzine (Haute-Savoie)

- © Guylène Gaudin

- © Guylène Gaudin

André, à Pierre-Châtel (Isère)

- © André Demander

Jean-François Lacointe, à Vinzier (Haute-Savoie)

- © Jean-Francois Lacointe

Katy, à Tignes 2100 (Savoie)

- © Katy Siguret

Freddy, à Livet (Isère)

- © Freddy Malitourne

Lydie, à Bellevaux (Haute-Savoie)

- © Lydie Schirmann

Marie-Pierre, à La Motte-d'Aveillans (Isère)

- © Marie-Pierre Angels

Loïc, à La Motte-d'Aveillans (Isère)

- © Loïc Taverna

Émilie, en Isère

- © Émilie David Ferrier-Tarin

Yoann, sur la RN85 entre La Mure et Laffrey (Isère)

- © Yoann Lambert

Martial, au Bouchet-Mont-Charvin (Haute-Savoie)

Marilyne, à Modane (Savoie)

- © Marilyne Sa

Éric, à Ripouperoux (Isère)

Xavier, à Vallorcine (Haute-Savoie)

- © Xavier Paquet

Sandra, à Saint-Martin-d'Uriage (Isère)

- © Sandra Monteforte

Ticha, aux Carroz (Haute-Savoie)

- © Ticha Aicha Abhed

Dominique, à La Mure (Isère)