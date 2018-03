Normandie, France

Des centaines de Normands se souviendront sans doute très longtemps de cet épisode neigeux exceptionnel du 12 mars 2013. Ils avaient été environ 700 à devoir passer la nuit dans leur voiture sur la RN13 à Loucelles et dans le Cotentin ou encore sur la RD7 entre Caen et Douvres.

Des naufragés de la route et du rail

Des naufragés de la route mais aussi des naufragés du rail. Plus d'une centaine de voyageurs passent trois jours et deux nuits en gare de Caen, dans le train qui devait les conduire de Paris à Cherbourg. Arrivés le lundi vers 17h à Caen, ils ne peuvent aller plus loin. Il leur a fallu "camper" dans le train jusqu'au mercredi soir avant de se voir proposer une chambre d’hôtel. Eux aussi ne sont pas près d'oublier leur mésaventure. Le trafic ferroviaire entre Caen et Cherbourg ne fût rétabli que le samedi.

Les toits s'effondrent

À Caen, ce sont les 6.000 m² de toiture du parc des expositions qui se sont soudainement effondrés mardi 12 mars 2013 en début d' après-midi. Par miracle, il n'y a qu'un blessé léger. Des employés du parc ont pu s'extirper des poutrelles enchevêtrées en....rampant ! Le préjudice est énorme : plus de 10 millions d'euros au moins. Le parc des expositions de Caen a pourra toutefois accueillir les Jeux Équestres mondiaux fin août 2014 . La course contre la montre qui s'est aussitôt engagée pour reconstruire le bâtiment était, un an après, gagnée. Le nouveau "palais des expositions" était achevé au printemps 2014 et les assurances avaitent couvert la quasi-totalité du préjudice.

Le 12 mars 2013, le toit du parc des expositions de Caen s'effondre sous le poids de la neige. © Maxppp - PQR

La neige en Normandie ne fait pas bon ménage avec les toits plats. Le plus important centre commercial de Basse-Normandie, Mondeville-2 près de Caen, a dû supporter un poids de 6.000 tonnes de neige. L'équivalent de 150 poids-lourds ! Il a résisté et a pu accueillir de nouveau ses clients après le passage des commissions de sécurité.

Dans l'Orne, où les intempéries ont été moins importantes, le département a servi, pendant trois jours, de zone de stockage à plus d'un millier de camions. Ils n'avaient pas le droit de remonter vers le Calvados et la Manche. Pompiers et gendarmes ont donc approvisionné les chauffeurs en nourriture et boissons durant leur séjour forcé en Normandie.

Le 13 mars 2013 des caennais construisent un igloo devant l'abbaye aux dames © Radio France - - Francis Gaugain -

60.000 foyers privés d'électricité

Au plus fort des intempéries près de 60.000 clients sont privés d'électricité dans les trois départements bas-normands. Pour aider les sinistrés, 300 pompiers venus du sud de la France ainsi qu'une centaine de militaires du 6e régiment du génie d'Angers sont venus en renfort.

La 1ère alerte rouge de Météo France

L'histoire retiendra que c'est en Normandie qu'aura été déclenché, pour la première fois en France, l'alerte météo de "niveau rouge". C'était le 12 mars 2013 , à la mi-journée, au plus fort du blizzard et de la tempête. Les congères ont dépassé ce jour-là les deux mètres de hauteur par endroit !