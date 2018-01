Mayenne, France

Taquiner le goujon dans ces conditions, et bien, oui, c'est bon. Car le poisson évite les courants pour se réfugier au bord de la rivière, ce qui facilite la tâche des pêcheurs. Une crue a, par ailleurs, un rôle épurateur important, par exemple : le nettoyage du fond de la rivière encombrée de déchets naturels et l'apport de nutriments pour le milieu aquatique. Une crue ça permet aussi la recharge des nappes phréatiques et, après des mois de sécheresse, personne ne s'en plaindra.

La ville de Mayenne a les pieds dans l'eau © Radio France

Le chemin de halage impraticable à certains endroits © Radio France

Les vaches cherchent un coin au sec ! © Radio France

Le bateau ivre ? © Radio France