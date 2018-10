Fini l'été indien. Les premiers flocons sont là ! Ce dernier week-end d'octobre voit une vague de froid s'abattre sur la France, notamment en montagne. Conséquence : la neige a fait son apparition en altitude ce samedi, aux quatre coins de l'hexagone, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Vosges, le Jura ou le Massif Central.

De nouvelles chutes sont à prévoir ce dimanche, "localement à basse altitude sur les massifs" : dans les Pyrénées, Météo France prévoit que la neige fasse son apparition dès 500 mètres, 20 à 30 cm à partir de 1500 mètres ; de 5 à 10 cm dès 1500 mètres dans les Alpes ; de 2 à 5 cm dès 1000 mètres dans les Vosges et le Jura.

Dans le détail, dimanche "il neigera à basse altitude sur le relief, 600 m puis 800/900 m sur l'est du Massif-Central, 800 m sur les Alpes, le matin puis remontant vers 1200 puis 2000 m en cours de journée. A partir de la soirée, ce mauvais temps qui gagnera le Nord-est donnera de la neige à basse altitude, touchant le plateau de Langres et le Morvans. Sous les pluies qui s'enrouleront sur les autres régions de la moitié sud et est du pays, la limite pluie-neige se situera le matin vers 600/700 m sur les Pyrénées, 500/600 m sur l'ouest du Massif-Central, vers 700/900 m sur le relief du nord-est", selon Météo France.

Premières images de neige

Les internautes et les comptes officiels des stations de ski sont nombreux à partager leurs images de ce 1er manteau blanc de la saison hivernale sur les réseaux sociaux.

❄️GOOD NEWS ❄️ Comme promis regardez qui est là ! On passe en mode hiver ☃️🌨️ pic.twitter.com/FLxpMkz12Z — La Plagne (@LaPlagne) October 27, 2018

1ers flocons ❄️ sur la station !!

Plusieurs jours de neige prévu !

Le paysage hivernal est de retour ! ⛄️🏂

La vente des forfaits saison est ouverte https://t.co/x2BzPX29wCpic.twitter.com/I3jnd87bH8 — Les Angles SKI (@LesAnglesSki) October 27, 2018

La surprise du matin se trouve sur nos webcams ! Un peu de neige sur les sommets pour le bonheur de tous ❄️⛄️ pic.twitter.com/n85dw3i0cE — La Clusaz (@LaClusaz) October 27, 2018

Hé, les gars, il ne neige pas seulement dans les Alpes et les Pyrénées ; c'est le cas aussi dans le Massif Central ! 😂. Bon, pas grand-chose pour l'instant c'est vrai, mais ce n'est que le début (webcam Puy-de-Sancy, le Mont-Dore) pic.twitter.com/IruxPkmdpV — Daniel PAQUET (@Danieldeclerm) October 27, 2018

PHOTO | Elle est bien arrivée! 😍 #neige#vosges (📷 @meteodesvallees)



Pour mémoire:

En 2017, c’était le 22.

En 2016, c’était le 9.

En 2015, c’était le 13.

En 2014, c’était le 22.

En 2013, c’était le 10.

En 2012, c’était le 15. pic.twitter.com/ZzGkcaqAaO — Ski & Neige Vosges (@SkiNeigeVosges) October 27, 2018

Les premiers flocons de neige sur le massif des Vosges : "Ça fait plaisir à voir"https://t.co/hbxAPvLznTpic.twitter.com/8l6hojDnSE — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) October 27, 2018

Fortes précipitations dans le Sud-Est

Dans le même temps, des précipitations parfois soutenues sont attendues dans le Sud-Est et la Corse selon Météo France, qui prévoit 50 à 80 mm de pluie samedi, jusqu'à 130 mm lundi.

"Sur le Nord-ouest et le nord du pays, en marge du mauvais temps, la journée sera plus calme avec quelques éclaircies dans l'intérieur des terres, mais des averses assez fréquentes le long de la Manche, accompagnées localement de grésil", précise Météo France.