EN IMAGES - Les animaux du Parc du Reynou vivent bien la vague de froid !

Alors que la vague de froid qui touche la France doit durer jusqu'à dimanche, comment les animaux, notamment d'Afrique vivent ces températures négatives au Parc animalier du Reynou près de Limoges ? Visiblement très bien ! Même si certaines espèces préfèrent rester au chaud. Reportage photo.

Les soigneurs du Parc animalier du Reynou, près de Limoges, sont toujours au petit soin pour les nombreux pensionnaires. Et cela vaut pour cette période de grand froid. Tous les jours, il faut visiter les abreuvoirs pour casser la glace qui se forme à la surface, et ajouter des surplus de paille pour permettre aux animaux de s’emmitoufler à l’intérieur. Ceci dit, chaque espèce est plus ou moins tolérante au froid. Quelques exemples en photos :

Tonga, rhinocéros blanc d'une trentaine d'années, surnommé monsieur météo ! "En cas de froid, de vent ou de pluie, il ne veut pas sortir" selon Elina, l'une des soigneuses du Parc du Reynou.

Tonga, rhinocéros blanc d'une trentaine d'années, surnommé "monsieur météo", car "en cas de froid, de vent, ou de pluie, il ne veut pas sortir !" selon Elina, l'une des soigneuses du Parc du Reynou © Radio France - Jérôme Ostermann

Les cinq girafes mâles ont le choix. Dès qu'il y a du soleil, elles peuvent sortir. Mais la plupart du temps, elles choisissent de rester bien au chaud, à l'intérieur !

Les girafes aussi préfèrent rester au chaud ! © Radio France - Jérôme Ostermann

Le Parc du Reynou compte parmi ses partenaires deux sœurs, des léopards des neiges. Et pour elles, c'est tout le contraire ! Elles adorent le froid et attendent même la neige avec impatience. Elles passent logiquement leurs journées dehors...

Pour les deux sœurs, léopards des neiges, c'est tout le contraire ! Elles adorent le froid et la neige... © Radio France - Jérôme Ostermann

Parmi les animaux que le froid ne dérange pas, il y a aussi les pandas roux. Leur pelage leur permet largement de résister au froid. Un peu moins à la chaleur...

Les pandas roux, eux aussi, aiment bien le froid ! La preuve en image... © Radio France - Jérôme Ostermann

En cette période fermeture du Parc, les autres animaux ont le choix ! Ils peuvent rester au chaud comme se balader dehors. Cette femelle tigre arrivée il y a quelques mois seulement se sent visiblement bien à l’extérieur malgré les températures négatives...

Cette magnifique femelle tigre est arrivée il y a quelques mois d'Irlande. Et malgré le froid ambiant, elle se sent visiblement bien en Limousin ! © Radio France - Jérôme Ostermann

Si certains animaux n’aiment ni le froid, ni les photographes, ce n'est pas le cas de ce mouflon ! Comme pour ses colocataires sangliers et ses voisins les rênes, ce froid "polaire" ne le dérange pas du tout !

Si certains n'aiment ni le froid, ni les photographes, ce n'est pas le cas de ce mouflon ! © Radio France - Jérôme Ostermann

Des animaux que vous pourrez revoir d'ici très peu de temps. Après un mois de fermeture hivernale, le Parc animalier du Reynou rouvre ses portes au public, dès le 1er jour des vacances de février.