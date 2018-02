EN IMAGES - Les chutes de neige vues par les internautes en Auvergne

Par Isabelle Gaudin, France Bleu Pays d'Auvergne

Le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier et la Haute-Loire sont en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 6h mardi matin. Ces chutes de neige ont donné lieu à de belles photos que vous avez envoyées à France Bleu ce lundi et nous vous les faisons partager dans cet article.