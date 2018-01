Les clichés des inondations en Corrèze sont déjà marquants sur le plancher des vaches, mais ils se révèlent encore plus spectaculaires quand on prend de la hauteur. Une société briviste qui fait des images par drone a immortalisé ces débordements.

Brive-la-Gaillarde, France

Ceux qui habitent près des rivières concernées par les vigilances jaune et orange aux inondations en Corrèze peuvent en dire quelque chose : l'eau est toujours bien présente, ce samedi matin, sur les bassins versants de la Vézère, de la Corrèze et de la Dordogne. A Saint-Viance, Brive ou Argentat, les débordements sont omniprésents.

Une entreprise briviste, LCM Drone, qui réalise des photos et vidéos depuis le ciel, a immortalisé ces inondations en Corrèze et nous autorise à diffuser quelques unes de ces photos. C'est notamment dans le bassin de Brive, au pont de Grange, à la limite des communes d'Ussac, Varetz et Saint-Pantaléon-de-Larche, que les images frappent. On est là à la confluence des rivières Vézère et Corrèze.

Quand Vézère et Corrèze se retrouvent, ça déborde - DR LCM Drone

Légèrement en amont de la Vézère, la plaine de Saint-Viance est aussi sous les eaux...

L'eau déborde dans la plaine de Saint-Viance - DR LCM Drone

... et la zone de la Nau est menacée.

La zone de la Nau, à gauche de l'image, n'est plus très loin d'avoir les pieds dans l'eau - DR LCM Drone

Très légèrement plus haut sur la Vézère, le pont de Garavet, commune d'Allassac, est aussi submergé par la montée des eaux.

Le pont de Garavet, à Allassac - DR LCM Drone

Les débordements se poursuivent en aval, à Saint-Pantaléon-de-Larche, Larche mais aussi Cublac avant que la rivière passe dans le département Dordogne où l'eau déborde aussi à Terrasson ou au Bugue.