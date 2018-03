Franche-Comté, France

La neige "poudreuse" - très "sèche" - a commencé a tomber vers minuit, ce jeudi, selon les altitudes en Franche-Comté. Et jusqu'aux alentours de 9h. Avec, au final, une épaisse couche d'une dizaine de centimètres. Même, et surtout, en plaine.

La circulation des poids-lourds n'était pas interdite par la Préfecture du Doubs

La circulation a ainsi été perturbée sur toutes les routes de la région ! Que ce soit sur les autoroutes (A36 et A39), les nationales et les départementales du Doubs, de Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, rares sont les secteurs à ne pas avoir connu leurs lots d'embouteillages et de véhicules - poids-lourds, le plus souvent - en "portefeuille" en travers de la chaussée.

Retour en photos et vidéos sur cette matinée galère pour les automobilistes francs-comtois

Non ce n'est pas une photo, mais un #embouteilage à Beure ce matin pic.twitter.com/5eI7kQ1DHk — France Bleu Besançon (@bleubesancon) March 1, 2018

Une piste de ski de fond dans le Jura ? Non ! La route départementale (D474) en direction de Gray (Haute-Saône), ce 1er mars 2018… © Radio France - Margot Delpierre

Ça glisse partout ce matin en Franche Comté. #patinage et #embouteillages dans la côte de Morre. pic.twitter.com/pYPOZNbSm1 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) March 1, 2018

Emission spéciale 6h/12h : France Bleu Besançon a encore fait la route avec ses auditeurs

Ca roule très mal en Franche-Comté, les auditeurs de France Bleu Besançon témoignent #PluiesVerglacanteshttps://t.co/PC8wp28upBpic.twitter.com/rpGu8zGlvN — France Bleu Besançon (@bleubesancon) March 1, 2018

Et puis, il y a quand même les bons côtés de la neige ;-)