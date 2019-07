EN IMAGES - "Plus de dégâts qu'en 1999", l'agglomération de Vichy sonnée par le passage d'une mini tornade

Une tempête s'est abattue près de Vichy vendredi soir dans l'Allier. Aucune victime humaine est à déplorer, mais plusieurs arbres centenaires ont été déraciné. L'hippodrome et le golf ont du fermer ce samedi et ne rouvriront que la semaine prochaine.

Bellerive-sur-Allier, France

"Même en 1999, on avait pas eu autant de dégats !" Les mots d'un gérant du Sporting Golf de Vichy sont éloquants, tant ils montrent la gravité de la situation sur place. Une mini tornade a frappé l'agglomération de Vichy mais aussi Bellerive-sur-Allier ou encore Charmeil.

"On a pris 40 mm de pluie, de la grêle aussi. Les volets les fenêtres se sont mis à vrombir, c'était très impressionnant. On avait le sentiment d'une mini-tornade" a expliqué Olivier Louit, le directeur général de la Société des courses de Vichy à nos confrères de France Info. Environ 10 et 20 arbres ont été cassés, déracinés ou couchés. Près de là, au Sporting Golf de Vichy, c'est près de 40 à 50 arbres qui ont été déracinés par la tempête. Les remorques et les tractopelles ont été à pied d'oeuvre toute la journée afin de remettre le site en ordre de marche. Une centaine de golfeurs sont venus spontanément prêter main forte aux agents sur place. "Quand leur parcours est abimé, les golfeurs ont un pincement au coeur" explique Daniel Bourgougnon, président de la commission sportive du golf qui était sur le site en début d'après-midi. "Les jardiniers s'occupent de tronçonner les plus grands arbres, les membres du club s'occupent des plus petites branches."

"Le coût patrimonial" est élevé

Au total, plus d'une centaine d'arbres, pour beaucoup centenaires, sont tombés lors de l'épisode climatique. Un poteau électrifié en ciment a même été déraciné par les forts vents. "C'est un coût patrimonial pour la valeur de notre ville" a réagi Frédéric Aguilera, le maire de Vichy. Quel sera le coût réel pour replanter les arbres ainsi que les interventions ? "Très sincèrement, je suis incapable de le dire" explique le premier édile de la cité thermale. "Il va y avoir des réimplantations d'arbres, mais il y en a tous les ans. On va continuer et peut-être accélérer"

Le golf de Vichy et ses arbres déracinés © Radio France - Mickaël Chailloux

Faut-il tailler les arbres ?

Mais cette "catastrophe", bien qu'elle n'ait fait heureusement aucune victime, pose question au maire de Bellerive-sur-Allier François Sennepin. "On est de plus en plus inondé. On a pas des réseaux d'eau et d'assainissement adapté. On doit avoir plus de bassins de rétention" réclame le maire, qui se pose aussi la question des grands arbres. Il n'est pas question de les abattre, mais "de les tailler" explique-t-il. "Le jour où on a des vents à plus de 100km/h, c'est un danger pour eux" justifie François Sennepin. Cette piste n'est pour l'instant qu'une réflexion.

Un poteau électrique en ciment a même été soufflé par la tempête © Radio France - Mickaël Chailloux

Les courses prévues à l'hippodrome ce samedi ont dû être annulées, de même que la Coupe Jacques Edouard DE BOISSY qui devait se tenir dimanche au Sporting Golf de Vichy. Le retour à la normale devrait être prévu pour dans quatre ou cinq jours. Le département était placé samedi en vigilance orange. L'alerte a été levée samedi matin dans l'Allier mais 7 autres départements de l'Est sont toujours en vigilance orange aux orages et inondations ce samedi soir.