EN IMAGES - Pourquoi le ciel est-il jaune et sombre dans le nord-ouest de la France ?

Les couleurs du ciel sont très inhabituelles dans l'Ouest de la France ce lundi. C'est un phénomène qui n'est pas rare, mais qui prend cette fois beaucoup d'ampleur : du sable venu du Sahara et des vents forts générés par l'ouragan Ophélia colore le ciel breton et normand.

D'abord jaune à la mi-journée, le ciel s'est assombri ce lundi après-midi. A Pornic, en Loire-Atlantique, un habitant raconte que les voitures roulent les phares allumés. A Saint-Nazaire aussi, il fait quasi-nuit, raconte notre journaliste de France Bleu Loire Océan. L'éclairage public s'est même allumé !

#Ophelia#Saint-Nazaire ça ressemble à une éclipse , il fait nuit en plein après-midi pic.twitter.com/IxFYGmYApq — Anne Patinec (@AnnePatinec) October 16, 2017

Ce n'est pas la fin du monde, mais un phénomène météorologique plus courant dans le sud de la France. Des particules de sable du Sahara et l'ouest marocain sont restées en altitude "avec un flux de secteur sud-est sur l'ouest de l'Afrique", explique Pascal Scaviner, responsable du suivi des prévisions à la Chaîne météo. Ajoutez à cela "des vents forts, tempétueux, générés par l'ouragan Ophelia qui est remonté dans l'Atlantique nord entre l'île de Madère et l'archipel des Açores". Vous obtenez, en altitude, "des vents qui se rejoignent et se renforcent, et qui ont propulsé ces sables d'altitude jusque sur la Bretagne" et la Normandie.

De son côté, Thomas Courmont de Météo France au Havre, explique que le phénomène de "ciel jaunâtre" est surtout sensible lorsqu'il y a une couverture nuageuse, comme c'est le cas actuellement en Seine-Maritime. Il ajoute que le sable du Sahara, suivant les vents, peut "aller jusqu'en Amazonie et nourrir ainsi la forêt". Il confirme également l'observation faite par plusieurs automobilistes : la formation de gouttes jaunes sur les pare-brises des voitures.

Lumière apocalyptique

Un phénomène météorologique, certes, qui donne tout de même une ambiance surréaliste. Et les internautes partages leurs images sur les réseaux sociaux.

Saint lo 14h30

Il fait quasiment nuit pic.twitter.com/cfYFNaF8IP — Remy Verpoutre (@G50Remy) October 16, 2017

Le ciel de Nantes vu du balcon de France Bleu Loire Océan #Opheliapic.twitter.com/GYQNgFca2b — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) October 16, 2017

On pourrait se croire à Poudlard !! Il est où mon balai magique ?! #Ophelia#Normandiepic.twitter.com/bAPtCyDpB3 — Hélène (@Etaitunefoiiis) October 16, 2017