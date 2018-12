EN IMAGES - Près de 500 personnes marchent pour le climat à Laval

Laval, France

Les organisateurs de la marche pour le climat à Laval ont le sourire ce samedi : cette première marche pour le climat organisée en Mayenne est un succès, avec près de 500 marcheurs réunis dans les rues de Laval, "pour faire sonner l'alarme climatique".

"Pas de futur sans nature" ont scandé les manifestants.

Les marcheurs sont venus en famille, il y avait beaucoup de parents avec leurs enfants, mais aussi des personnes âgées.

Et quand les "Gilets Verts" ont croisé les Gilets Jaunes mayennais, venus eux aussi manifester dans le centre-ville pour la défense de leur pouvoir d'achat et pour plus de justice fiscale, certains marcheurs les ont applaudis, pour montrer que les deux combats "fin du monde" et "fin de mois" ne doivent pas s'opposer.

Toutes les photos et les vidéos de la marche pour le climat à Laval

Près de 500 personnes dans les rues de @Laval_la_Ville pour la #MarchePourLeClimat. pic.twitter.com/O0LOKXynay — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) December 8, 2018