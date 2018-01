La tempête Eleanor balaye un grand quart nord ouest de la France depuis le milieu de la nuit de mardi à mercredi et se dirige vers l'Est. Des rafales de vent supérieures à 140 km/h ont été enregistrées sur le littoral et 49 départements sont en vigilance orange aux vents violents ce mercredi matin.

Eleanor balaye le littoral français depuis le milieu de la nuit de mardi à mercredi. Cette tempête venue d'Irlande cause coupures d'électricité, chutes d'arbres et grosses vagues sur son passage. Pas de dégât humain pour l'instant. Au total, 49 départements sont toujours en vigilance orange aux vents violents et Enedis a dénombré jusqu'à 200.000 foyers privés de courant.

Les autorités recommandent d'éviter de s'approcher du bord de mer et pour cause, les images des vagues sont impressionnantes.

Autre conséquence de la tempête : le trafic des trains quasiment paralysé en Normandie et au minimum très perturbé dans les autres régions touchées par Eleanor. La SNCF a pris la décision d'annuler les trains sur une grande partie des lignes normandes en raison du nombre d'arbres et de branches tombées sur les voies cette nuit et ce mercredi matin. Résultat : des files d'attente de passagers qui s'allongent aux guichets des gares normandes.