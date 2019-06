En Indre-et-Loire, "la canicule va durer quatre à cinq jours à partir de mardi" selon Météo France

Indre-et-Loire, France

Préparez vous, ça va chauffer de plus en plus dans la majeure partie de la France la semaine prochaine. Le pays s'apprête à vivre une période de canicule comme celle de 2017 qui était arrivée également au mois de juin.

Mercredi 26 juin, jeudi 27 juin et vendredi 28 juin prochain il devrait faire entre 37° et 38° en Indre et Loire. Les explications de ce phénomène avec Pierre Bonin le directeur adjoint de météo france à Parçay Meslay.

Une montée crescendo du thermomètre

Les températures vont monter petit à petit, 30° ce dimanche 23 juin, 32 lundi 24 juin, 34° mardi 25 juin.

"La période de très forte chaleur va démarrer mardi prochain. On aura des valeurs largement au dessus de 30° : entre 33 et 35°. Ces températures vont s'accentuer encore dans les jours qui suivent et cela devrait se terminer à la fin du week-end prochain mais cela reste à préciser", prévoit le spécialiste. "La canicule va durer quatre à cinq jours à partir de mardi" confirme Pierre Bonin.

"Pour parler de canicule il faut des maximales qui atteignent au moins 35° sur trois jours consécutifs et des minimales qui ne descendent pas en dessous de 19 degrés sur trois jours consécutifs" explique-t-il. Le seuil est fixé selon les départements.

Un phénomène rare

Un épisode comme celui-ci était déjà arrivé en juin 2017 mais c'est assez rare. "On a l'habitude d'avoir des période de chaleur au mois de juin mais avec une telle intensité c'est beaucoup plus rare. On l'a déjà vu en 2017 et avant en 1976" se rappelle Pierre Bonin qui prévient "il faudra faire attention et voir si les choses se répètent dans les années qui viennent."

Le prévisionniste constate également une légère différence de températures entre le nord de l'Indre-et-Loire et le sud.