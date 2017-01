En Isère, la neige est là : ses avantages et ses petits inconvénients aussi !

Enfin la neige tombe en Isère ! Grandes gagnantes : les stations, notamment de moyenne montagne, qui peuvent ouvrir leurs pistes. Ce week-end, touristes et Isérois ont donc chaussé les skis. A condition d'avoir pu monter la pente, pas si facile au vu des routes enneigées.

Cela n'a pas pu vous échapper : la neige est là, enfin diront certains ! De fortes quantités sont tombées ces dernières heures. Au minimum 20 centimètres en Oisans, 40 sur Belledonne, et jusqu'à 50 centimètres sur le massif de la Chartreuse. Une tempête de neige qui a même permis aux stations de moyenne montagne d'ouvrir leur domaine. Au Sappey-en-Chartreuse, à une demi-heure de Grenoble, il n'y avait que 4 centimètres de neige avant hier. Mais depuis le ciel s'est fâché et la station a pu ouvrir, de quoi ravir skieurs et autres sportifs des neiges.

De nombreuses familles ont profité de la neige pour sortir les luges pour les plus petits © Radio France - Julien Morin

Une cinquantaine de skieurs pour l'ouverture des pistes au Sappey-en-Chartreuse

Pour l'instant ce n'est pas encore le grand rush, une cinquantaine de personnes en tout sont venues skier samedi au Sappey-en-Chartreuse. "Toutes les pistes sont ouvertes, les conditions sont super avec une bonne poudreuse, confie Juliette, à la caisse d'une des remontées mécaniques de la station. Une bonne première journée avec une bonne recette." Même sentiment pour Cécile, gérante de la boutique de location de ski Indian Forrest Chartreuse : "ça y est, la neige est arrivée, c'est un peu plus soutenu !" Son magasin était ouvert depuis les vacances de Noël pour vendre quelques objets souvenirs. Enfin, grâce à l'arrivée de la neige, tout commence à s'animer, "il était temps, on commençait à s'endormir là !"

"On est venu du Pas de Calais pour un anniversaire, et donc là c'est la belle surprise !"

Un peu à l'écart des pistes, les familles profitent des pentes à faible inclinaison pour initier les plus petits à la luge. "On est venu du Pas de Calais pour un anniversaire, et donc là c'est la belle surprise" raconte Nicolas. Une belle surprise pour les enfants, notamment la petite Manon qui a pu montrer tout son talent en luge au monde entier.

"La neige c'est très beau mais bon, je suis un peu sinistrée là"

Une camionnette enneigée au Sappey-en-Chartreuse © Radio France - Julien Morin

Mais pour profiter de toute cette neige en montagne il fallait pouvoir grimper la pente - certaines routes étaient impossible à franchir samedi matin sans équipement - ou même simplement pouvoir sortir de chez soi. Evelyne habite Saint-Martin-le-Vinoux sur la route du Col de Porte, les chasse-neige sont passés devant chez elle et ont entièrement recourt sa voiture garée sur le bas côté. "Je suis contente de voir la neige, c'est très beau, mais bon je suis un peu sinistrée là", rigole Evelyne. Les coups de pelle pour déblayer les entrées et les voitures, et le nombre de chaînes montées sur les pneus des voitures ne se comptaient plus samedi en Isère.

↓ Zoomez sur la carte ci-dessous pour découvrir les stations ouvertes en Isère les 14 et 15 janvier.