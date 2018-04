En Isère, une chaîne humaine pour dire "non" à la privatisation des barrages hydroélectriques

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Isère

À l'initiative du parti communiste et de la CGT Mines-Énergie, plusieurs centaines d'élus et de citoyens se sont réunis sur le barrage du Sautet (Isère), dimanche 8 avril. Ils ont formé une chaîne humaine pour dire "non" à l'entrée du privé dans la gestion des barrages en France.