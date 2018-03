Selon deux récentes études, les oiseaux se font de plus en plus rares dans nos campagnes : les populations ont diminué d'un tiers en 15 ans. Un déclin que constatent les observateurs lorrains. Ils cherchent des solutions, notamment auprès des agriculteurs.

En ce mois de mars, les amoureux des oiseaux tendent l'oreille, en vain. La campagne est étrangement silencieuse. "Normalement, avec un temps pareil, on devrait entendre les alouettes chanter", s'inquiète Jean François, jumelles autour du cou, lors d'une balade sur le Pain de sucre à Dommartin-sous-Amance.

Les alouettes comme les autres espèces agricoles sont victimes d'un déclin vertigineux. Selon deux études récentes menées par le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle, les populations auraient diminué d'un tiers en 15 ans. Des espèces autrefois abondantes sont touchées : "la linotte, le moineau friquet, le chardonneret, le verdier, les pies-grièches", énumère Jean-Yves Moitrot, le président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en Meurthe-et-Moselle. Autre exemple : la perdrix grise. "C'est une espèce indigène qui autrefois était abondante parce qu'elle avait des refuges, des haies, des jachères, des friches, explique Jean François. Aujourd'hui elle est au bord de l’extinction et ne survit que par les apports d'oiseaux fournis par les élevages et les chasseurs".

La perdrix grise fait partie des espèces menacées © Maxppp - Christian Watier

Pour le président du Centre ornithologique lorrain, c'est l'agriculture qui est en cause. Il regrette la généralisation de l'"open field", "un milieu complètement ouvert sans haies et sans bandes enherbées qui pourraitent permettre le refuge de quelques espèces". Autre problème, les pesticides : "les milieux sont pollués chimiquement et cela provoque une chute de la population d'insectes". Autrement dit, les oiseaux n'ont plus assez à manger.

Une solution : replanter des haies et des arbres

Des actions de sensibilisation sont menées auprès des agriculteurs. A Montenoy, au nord de Nancy, Pierre Lavaux a pris les devants. Cet exploitant bio retraité s'est lancé il y a 3 ans dans l'agroforesterie. "C'est des arbres plantés dans les champs, explique t-il. Un arbre à bois tous les 8 mètres et, entre chaque arbre, du bourrage - du cornouiller mâle, du sureau, du noisetier - pour les auxiliaires, les oiseaux et les insectes".

Comme Pierre Lavaud, certains agriculteurs choisissent l'agroforesterie : des arbres en plein champ © Radio France - Angeline Demuynck

Pierre Lavaud y trouve son compte. Reste maintenant à convaincre les autres. Le ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot a dénoncé une "tragédie silencieuse". Il a promis de présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent et appelle les Français à un "sursaut d'indignation".