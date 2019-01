En Mayenne, des habitants prêtent 20.000 euros à leur village pour un projet photovoltaïque

C'est un projet unique en Mayenne et un exemple de démocratie participative dont on parle tant en ce moment. A Pommerieux, près de Craon, des habitants ont prêté de l'argent pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux.

Pommerieux, France

A Pommerieux, près de Craon, ce sont les habitants qui ont, en grande partie, financé un projet de panneaux photovoltaïques. C'est plutôt rare comme initiative. Un exemple de démocratie participative en quelque sorte, un concept dont on parle beaucoup en cette période de grand débat national.

La municipalité s'est donc tournée vers ses habitants. Elle aurait pu emprunter à une banque, système plus rapide, mais ici il y a une réelle volonté d'impliquer politiquement tous les habitants aux décisions explique Vincent Restif, adjoint au maire : "l'idée était vraiment de mobiliser sur un projet fédérateur comme celui de la production d'énergie renouvelable. L'objectif à terme c'est d'être le plus autonome possible en énergie".

Concrètement, des panneaux ont été posés sur des bâtiments communaux. L'électricité produite sera revendue à un fournisseur d'énergie, des recettes supplémentaires pour la commune. 80% de ses besoins seront ainsi couverts.

35 habitants de Pommerieux ont donc prêté 20.000 euros, près de la moitié de la facture totale. Ils seront remboursés au bout de 7 ans avec une petite plus-value. Jean-François Forêt vit ici, l'idée lui a plu d'emblée : "ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est la dynamique, le lien que ça crée. Ensemble, on arrive à faire des choses concrètes".

Franck Lebossé habite à Pommerieux depuis plusieurs années, il est l'un des premiers à s'être lancé dans cette aventure collective : "je n'ai pas pu installer des panneaux photovoltaïques sur ma maison et je me suis dit pourquoi pas le faire sur ma commune. Contribuer à des actions qui donnent encore plus de sens à notre quotidien et à notre volonté d'être intégré dans le développement durable c'était vraiment motivant. J'espère que d'autres communes et d'autres habitants nous emboîteront le pas".

le kiosque multi activités de Pommerieux en plein travaux © Radio France

La commune de Pommerieux va poursuivre les expériences de démocratie participative, dans d'autres domaines. Par exemple : l'accueil de la petite enfance ou bien pour la création d'une voie douce pour rejoindre Craon, à 4 kilomètres de là.

Le village qui, par ailleurs, fait construire, dans le parc municipal, un kiosque multi-activités : concert, théâtre, spectacle jeunesse etc...

L'inauguration est prévue au mois de juin. Un équipement qui sera, lui aussi, équipé de panneaux photovoltaïques pour assurer l'éclairage.