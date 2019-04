En Mayenne, un agriculteur repenti, ex-adepte du modèle productiviste, devient un symbole écolo

Azé, France

La notoriété grandissante d'un agriculteur mayennais. Il s'appelle Christophe Piquet. Il possède une exploitation à Azé. On vous avait parlé de son projet sur France Bleu Mayenne il y a quelques semaines : planter 1000 arbres pour se racheter de son passé dont il a honte.

Pour le respect de l'environnement et des générations futures", Christophe Piquet, agriculteur à Azé

Cet agriculteur reconnait avoir utilisé à outrance les produits chimiques, avoir donc pollué la nature. Il est aujourd'hui converti au bio. Depuis quelques semaines, des journaux, des télés, des radios s'intéressent à lui, le faisant passer pour une nouvelle icône écolo des campagnes.

Christophe Piquet se moque de cette notoriété soudaine. Il a surtout envie que le plus de monde possible rejoigne son combat pour la planète : "mon but est que le message du respect de notre environnement et des générations futures puisse passer. Je lance un appel auprès des jeunes et leur demander ce qu'ils peuvent, eux, faire, à leur tour. Mon exploitation n'a pas été un modèle pendant des années. Je demande pardon pour ça. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'en souffre tous les jours. J'aimerais vraiment parler de tout ça avec les jeunes car ce sont eux qui vont nous aider à retourner la situation".

L'exploitation de Christophe Piquet à Azé © Radio France

Si on ne change pas, on va droit dans le mur et très très vite", Christophe Piquet

Christophe Piquet raconte son histoire avec beaucoup d'émotion et de passion. Ce grand-père entend laisser une planète propre à ses petits-enfants. Hors-micro, il n'est pas tendre avec les politiques agricoles conduites depuis des décennies. Il reconnait sa part de responsabilité. Converti à l'agriculture biologique, cet amoureux de la nature est persuadé que tout peut redevenir comme avant ou presque, comme avant le début de l'ère productiviste, si on s'en donne tous la peine et le plus vite possible : "je suis quand même bourré d'espoir" conclut-il.