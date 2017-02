En Mayenne, un maraîcher touché par les caprices de la météo

Les pluies de juin dernier impactent aujourd'hui les maraîchers. A Ménil, Jean-Christophe Lecomte manque de pommes de terre et d'oignons. Le gel de cet hiver a aussi fait quelques dégâts chez les salades.

Après avoir fait la visite de ses 5 hectares de terrain, Jean-Christophe Lecomte ouvre son hangar, mais ce dernier sonne creux. "Là, vous voyez, on a trois palettes qui sont vides. Et puis les pommes de terre que vous voyez, ce ne sont que des pommes de terre de semence, que je ne peux pas vendre. Il me manque une dizaine de palettes de légumes : oignons, échalotes et pommes de terre". La faute aux pluies du mois de juin dernier qui a entraîné le mildiou, une maladie qui fait pourrir les feuilles de légumes.

Résultat cet hiver, il manque 5 tonnes de pommes de terre à l'agriculteur bio, alors qu'il en produit 15 à l'année. Il ne vend qu'en circuit court, pas dans les grandes surfaces, mais les Mayennais sont venus lui acheter des pommes de terre en septembre plutôt qu'en novembre. Sauf que les stocks étaient déjà bas. Conséquence, le produit se raréfie et les prix augmentent. "Aujourd'hui, on importe d'Italie et d'Espagne et c'est plus cher. Dans les magasins, on ne voit pas la différence, mais sur les marchés je n'en ai pas. Ça manque à certains de mes clients oui", raconte-t-il.

Ici, les pommes de terre de semence ne peuvent être vendus. Mais elles seront replantées dans les mois à venir. © Radio France - Fabien Burgaud

Mais pour autant, le maraîcher ne panique pas. Seulement 4% de sa production est touchée, lui qui produit plus de 50 légumes différents. "C'est ce qui me sauve. Par rapport à d'autres qui auraient 50% de volume de pommes de terre et d'oignons. Là ça doit être compliqué...", analyse le fils d'éleveurs laitiers. En plus des pluies de juin, le gel de l'hiver a endommagé d'autres légumes, comme les salades et les choux. A l'avenir, pour éviter de telles pertes, Jean-Christophe Lecomte produira des pommes de terre plus résistantes au mildiou, la maladie qui a touché sa production.