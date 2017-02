En Moselle : l’amertume des anciens salariés d’Ecomouv après le rapport sur l’Ecotaxe

Le rapport de la cour des comptes étrille l'écotaxe. Il dénonce un gâchis patrimonial, social et industriel qui aura coûté un milliard d'euros à l'Etat. En Moselle, l’abandon de l’écotaxe est aussi synonyme de l’arrêt d’Ecomouv. La société basée à Metz a licencié 193 salariés

Le grand gâchis de l'écotaxe épinglé par la cour des comptes. L'abandon du projet a coûté 1 milliard d'euros d'indemnisations. C'est ce qui a du être versé à Ecomouv, la société censé collecter la taxe, qui s'était implanté sur l'ancienne base aérienne de Metz Frescaty. Au moment de l'abandon du projet, il y avait 193 salariés sur le site. L'installation d'Ecomouv faisait partie des compensations de l'Etat après le départ de prés de 5.000 militaires en 2008 dans l'agglomération messine.

L'échec de l'écotaxe © Visactu - Visactu

Un scandale humain et financier

Aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que sont devenus les 193 salariés d'Ecomouv A l'époque, Olivier Kamiri était conseiller commercial et délégué CGT. Il va de CDD en CDD, actuellement en tant que veilleur de nuit dans un hôtel mais n'a pas vraiment gardé de contact avec les anciens : "On a quand même rentré dans les bases de données des centaines de milliers de camions. On a été tué par Ségolène Royal qui a plié sous la pression des bonnets rouges et les lobbys de transport routier . C’est ça qui est scandaleux parce que les gens s’étaient investis".

Quelques uns ont pu trouver un poste chez Tessi, une centrale d'appel qui a repris les locaux d'Ecomouv sur l'ancienne base aérienne.

Un gâchis dénoncé par les politiques de Moselle

Les politiques mosellans eux aussi ont encore l'épisode en travers de la gorge. Jean Luc Bohl, le président de Metz Métropole estime qu'à l'époque Ségolène Royal a capitulée devant les bonnets rouges.

Le président de Metz Métropole estime aussi que le gâchis humain est immense

"C’était pour un certain nombre des reconvertis de l’armée qui retrouvaient avec Ecomouv un rebond. Que d’angoisse pour les personnels qui ont vu leurs efforts s’interrompre brutalement "

La député LR Marie-Jo Zimmermann estime d'ailleurs que le principe de l'écotaxe était un bon principe et qu'il faudrait remettre le dossier à l'ordre du jour au lendemain des élections présidentielles.

Les collectivités locales avaient participé financièrement à l'aménagement des anciens bâtiments militaires et à la formation des salariés.