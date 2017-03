En Nord-Isère, des aides de collectivités pour la rénovation énergétique de certains logements

Depuis quelques semaines, la Capi et l'ex com-com des Vallons de la Tour, réunis au sein de Nord-Isère Durable, ont mis en place un guichet unique pour l'accompagnement de particuliers dans la rénovation de leur logement. A la clé, des conseils et surtout un coup de pouce financier intéressant.

Vous êtes propriétaire-occupant d'une maison sur l'une des 22 communes de la Capi (ex : Bourgoin-Jallieu, La Verpillière, St Savin, Domarin...) ou sur l'une des 10 de l'ex communauté de communes des Vallons de la Tour (ex : Tour du Pin, Cessieu, Dolomieu...), voilà une nouvelle qui devrait vous intéresser. Vous pouvez bénéficier d'aides pour rénover votre habitation et ainsi réduire votre facture "énergie". Les propriétaires de logement en co-propriété et les propriétaires-bailleurs ne sont pas concernés.

Une aide pouvant aller jusqu'à 7.500 euros

Les deux collectivités ont reçu le label "territoires à énergie positive" en 2014 et ont, dans ce cadre, reçu de l'argent de l'Etat. De l'argent qu'elles utilisent notamment pour aider les particuliers avec la mise en place récente du dispositif "Ma réno". Il s'agit, via un guichet unique qui se veut un service public indépendant, de les accompagner dans le choix des travaux les plus pertinents à effectuer, dans la sélection des entreprises et les aider donc au financement. Objectif à terme : soutenir 700 projets par an.

"L'aide est plafonnée à 15% du montant TTC des travaux dans une limite de 1.500 euros si on joue sur 2 postes de travaux; 3.000 s'il y a 3 postes et s'il s'agit d'une rénovation globale, ça peut grimper jusqu'à 7.500 euros", détaille Léonore Gaget, la chef de projet de la plateforme "Ma Réno". On parle par exemple d'améliorer l'isolation du toit, du plancher, des murs, refaire les ouvertures, changer de système de chauffage, etc.

La marche à suivre

Le particulier doit d'abord se manifester auprès de la plateforme (04.74.94.79.99 / www.mareno-nordisere.fr) pour obtenir un premier rendez-vous avec un conseiller. Ce rendez-vous sera gratuit. Puis, le conseiller viendra au domicile pour effectuer un audit énergétique, faire plusieurs propositions de travaux, estimer leurs coûts, faire les demandes de devis, aider à les lire , etc. L'accompagnement va durer plusieurs mois et se prolongera une fois les travaux réalisés avec un suivi des consommations et un calcul des économies réalisées sur la facture "énergie". Cet accompagnement est cependant payant : 960 euros. Certains foyers peuvent en être exonérés en fonction de leurs ressources. Cette somme est largement compensée par les aides et les économies enregistrées par la suite selon Ma Réno. Par ailleurs, ce dispositif n'empêche pas le particulier de bénéficier d'autres aides comme le crédit d'impôt pour la transition énergétique, l'éco-prêt à taux zéro ou le certificat éco-énergie.

L'idée de ce guichet unique est aussi de mettre en relation les particuliers avec des professionnels locaux formés, qualifiés et qui offrent la garantie de bénéficier des différentes aides. "Il y a malheureusement une crise de confiance aujourd'hui entre les professionnels et les particuliers" selon Léonore Gaget.

L'équipe de Ma Réno sera présente ce vendredi 17 mars, de 15h à 19h, dans le hall du centre commercial Leclerc de Bourgoin-Jallieu.