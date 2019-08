EN PHOTOS - À la surveillance des incendies avec les bénévoles du comité de feux de forêts de Saumane

Saumane-de-Vaucluse, France

C'est un pick-up orange, équipé d'un gyrophare et d'une sirène. "A n'utiliser que s'il y a un vrai incendie !" clame Daniel Vincent, le responsable du comité de Saumane en Vaucluse. Il sillonne les petites routes autour de Saumane, et les chemins des massifs, interdits au public ce mardi. "Nous ne sommes pas des pompiers, d'ailleurs nous n'avons aucun pouvoir ! On ne peut pas donner d'amendes, ou éteindre des feux tous seuls."

Le véhicule est équipé d'une réserve de 600 litres, "cela ne tient que 10-15 minutes", explique le responsable. Suffisant pour ralentir le début de propagation d'un feu, en attendant l'arrivée des pompiers.

Des randonneurs, malgré l'interdiction

Le véhicule passe une barrière, montrant l'interdiction au grand public, son talkie-walkie annonce la présence de deux promeneurs. "_Ils disent toujours qu'ils ne savaient pas, impossible de savoir si c'est vrai ou non..._" détaille Daniel Vincent.

Cela ne manque pas. "Nous n'étions pas au courant, sinon, nous ne serions pas venus", clame Odile, venue avec son mari de Bretagne. "Nous sommes allés à l'office de tourisme de Fontaine de Vaucluse, on nous a indiqué cette randonnée, sans préciser que c'était interdit."

"On ne doit pas être des cow-boys." Daniel Vincent, responsable du Comité de Saumane

Pas d'amende pour eux, mais une injonction à redescendre immédiatement. "On ne doit pas être des cow-boys, explique Daniel Vincent, on doit avoir un côté humain, en expliquant, sans mettre d'amende."

Le couple reconduit, le véhicule monte jusqu'à la vigie, près du Rocher des Trois Luisants. Il retrouve Michel Capdeville, bénévole depuis quatre ans. Sur la table, une carte du massif, un compas improvisé, des jumelles, et deux talkies-walkies. Il est en contact avec les pompiers, à Avignon, pour transmettre les coordonnées d'un début de feu. Il faut scruter un large périmètre : "On voit jusqu'au mont Ventoux, Le Baroux, les Dentelles de Montmirail... On a une vue extraordinaire !"

Principale difficulté, distinguer une fumée d'incendie d'une fumée d'agriculture, réalisée par un tracteur. "Quand la fumée se déplace, ce n'est pas un incendie, détaille le guetteur. C'est avec l'expérience qu'on le voit, mais au début, on se fait prendre."

Comme lui, 1 200 personnes sont bénévoles auprès des 67 CCFF en Vaucluse. 48 le sont au Comité de Saumane et de l'Isle sur la Sorgue.

Une barrière marque l'entrée dans la zone interdite au public. © Radio France - Théophile Pedrola

La vigie fait face à un large périmètre à surveiller. © Radio France - Théophile Pedrola