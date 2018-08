De violents orages ont surpris les varois ce dimanche après-midi. Des orages ont éclaté dans le Var et se rapprochent des Bouches-du-Rhône. De la pluie, du vent, des gros grêlons. Un arbre est tombé sur la DN7 et à ralenti la circulation. De nombreux auditeurs ont témoigné de la violence des orages en direct sur France Bleu Provence.

On est sur l'A8, on doit rouler à 20km/h. Il y a de la grosse pluie et du vent. Il faut être prudent