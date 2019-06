En pleine vague de chaleur, Océanopolis garde ses loutres et ses manchots au frais !

Brest, France

Brest a battu un record de température, jeudi, à plus de 34 ° ! Mais à Océanopolis, le pavillon polaire et le pavillon Bretagne restent à... 21° ! "Nos pavillons sont tous climatisés, l'eau vient de la rade de Brest et est renouvelée en permanence, donc on a une température dans le bassin tempéré qui est celle de la rade de Brest", précise Stéphane Maby, le directeur. "Il y a une boucle d'eau pour rafraîchir ou réchauffer l'eau en fonction du besoin des animaux, c'est indépendant de la chaleur extérieure.

"Pour les manchots, la température des bassins est la même toute l'année quelle que soit la température extérieure. Ils sont au frais. " - Stéphane Maby, directeur d'Océanopolis

Mais comment les autres animaux se prémunissent-ils de la chaleur ? "Les autres animaux vont chercher la fraîcheur en allant à l'ombre ou en allant se réfugier dans l'eau. Pour les loutres de mer (dans le sentier des loutres à l'extérieur), les soigneurs vont venir leur mettre de la glace. Elles vont jouer, se baigner dans la glace pour se rafraîchir."

De la glace dans le sentier des loutres

Autre moyen de les rafraîchir, même si ce n'est pas la finalité, de la nourriture emprisonnée dans des glaçons, distribués en tout temps : "C'est un jeu pour animer leur quotidien. On va congeler la nourriture. Les loutres vont passer leur temps à casser ces glaçons pour aller chercher leur nourriture à l'intérieur."

Océanopolis accueille 400.000 personnes par an, la moitié en juillet-août.