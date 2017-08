En Sarthe, les tondeuses écologiques ont du succès

L'éco-pâturage convainc peu à peu mairies et entreprises en Sarthe. Une douzaine de communes utilisent désormais des moutons et chèvres pour entretenir des terrains inoccupés. Les bêtes permettent d'économiser de l'essence mais aussi d'égayer la vie des habitants. Reportage à La Chapelle-Saint-Aubin

Des chèvres et des moutons pour tondeuses... En Sarthe une douzaine de communes ont choisi de se doter d'engins de tonte à quatre pattes. Des entreprises comme Cofiroute également, pour entretenir des terrains difficiles d'accès, comme un bassin de rétention proche de l'autoroute, en zone nord du Mans. La pratique est écologique, elle permet de limiter l'usage de tondeuses bruyantes et polluantes. Les animaux apportent aussi de la vie et de l'interaction à leurs voisins humains. La Chapelle-Saint-Aubin accueille ainsi huit de ses tondeuses écologiques depuis deux ans maintenant. Une expérience concluante.

Galipette de l'Arche "habite" sur ce terrain de la rue de la république à La Chapelle-Saint-Aubin avec son bouc, ses petits et quatre moutons d'Ouessant © Radio France - Marie Mutricy

Le dispositif qui permet d'entretenir deux terrains à La Chapelle-Saint-Aubin coûte 1.500 euros par an. En Sarthe, plusieurs communes ont des tondeuses animales : Coulaines, Sainte-Jamme, Téloché ou encore Saint-Georges-du-Bois. Une tendance nationale : Orléans, Lille, dans le Calvados, en Bourgogne près de Beaune ou à Dijon, et à Villeneuve-lès-Avignon dans le sud de la France, les moutons et chèvres, souvent des races locales, entretiennent parcs et espaces difficiles d'accès !

Un terrain "qui ne servait à rien" à La Chapelle-Saint-Aubin

A La Chapelle-Saint-Aubin, ce sont les agents du service technique qui ont eu l'idée. Ils avent entendu parler de l'expérience de Coulaines. Et puis, certains endroits "n'ont pas d'intérêts". Comme rue de la République. La ville dispose de 2.000 mètres carrés de réserve foncière "sans bancs, sans arbres", précise Yann-Eric Blain, jardinier municipal. Et les habitants du secteur ont quasiment tous un jardin. Alors ils font appel à Eco Bergerie. Miguel Dechère a lancé son entreprise il y a trois ans, en commençant avec quelques communes. Aujourd'hui, douze villes sont clientes.

Il y a des sites qui n'étaient jamais fréquentés et depuis qu'on a mis les chèvres, c'est une cours de récréation, le mercredi après-midi. C'est assez impressionnant. Miguel Déchère, d'Eco Bergerie

Et les voisins et passants acquiescent : "Je trouve ça très bien, les enfants adorent. C'est cool et puis... ça fait des économies à la mairie" !

De l'essence économisée

Philippe Mauboussin, adjoint au maire de la Chapelle-Saint-Aubin apprécie l'animation que les bêtes ont apporté : "ça a créé un point d'intérêt sur la commune. Les animaux arrivent petits, on les voit grandir. Et puis pour les voisins autour, les animaux sont plus agréables qu'un concert de tondeuses et débroussailleuses". Les engins sont moins sollicités. Et puis l'agent municipal chargé de l'entretien des terrains peut s'occuper d'autres tâches. "On est gagnant sur une bonne partie du système, cela fonctionne bien !" conclut l'élu.