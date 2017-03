En service civique, ils aident les locataires de l'agglomération grenobloise à réduire leur facture de gaz

Depuis le début de l'année et jusqu'à cet été, 14 jeunes en service civique font le tour des foyers à Fontaine, Saint-Martin-d'Hères et Echirolles pour les encourager à faire des économies d'énergie. Le projet, baptisé Civigaz, est soutenu par GRDF et la Métropole grenobloise.

Dans l'agglomération grenobloise, 90.000 foyers se chauffents au gaz. L'objectif de l'epérimentation Civigaz est d'en sensibiliser 6.000. Pour y parvenir, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, fait appel depuis le début de l'année à 14 jeunes volontaires, âgés de 17 à 24 ans. Ces garçons et ces filles en service civique font donc le tour des logements dans trois communes de l'agglomération : Saint-Martin-d'Hères, Echirolles et Fontaine.

On leur parle de sécurité gaz, explique Chloé, 18 ans. Et ensuite on a une partie éco-gestes pour les aider à réduire leur consommatio d'énergie. Par exemple : couvrir les casseroles (ça éconmise entre 20 et 30% d'énergie), baisser la température d'un degré (ça permet d'économiser 7% d'énergie)...

On peut ajouter : réduire le temps passé sous la douche, éteindre les appareils en veille pendant la nuit, etc. Autant de "petits gestes" qui peuvent payer, comme le souligne Mehdi :

Sur une courte durée, ça ne rapporte pas grand chose, mais sur une année ça peut rapporter entre 100 et 200 euros.

Une opération "gagnant-gagnant"

Ces quartoze jeunes ambassadeurs de l'énergie ont entre 17 et 24 ans. Certains sont diplômés, d'autres pas, ou pas encore. En contre-partie de leur engagement, ils reçoivent une indemnité, mais surtout, ils sont accompagnés par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat.

On les accompagne sur leur projet d'avenir : on leur trouve des stages d'immersion, on les mets en contact avec des professionnels, on les accompagne sur le volet citoyenneté, on les emmènes au musée... C'est vraiment une logique "gagnant-gagnant" - Mélissa Da Costa, coordinatrice du projet Civigaz pour l'ALEC

EN SAVOIR PLUS : le site officiel du service civique