En Vaucluse, le fort mistral aggrave la sensation de froid

La vague de froid doit encore durer une semaine en Vaucluse, particulièrement marquée par un fort mistral.

Il fait 2 à 4 ° ce jeudi matin, avec du mistral très fort en Vaucluse : 100 km/h pour les rafales, et une sensation de froid très marquée.

Une sensation de froid ? "C'est une température fictive", précise Isabelle Lorca, prévisionniste chez Météo France Aix-en-Provence, c'est "un espèce calcul fonction de la température de l'air et du vent qui permet de quantifier la sensation de refroidissement supplémentaire lié au vent."

Isabelle Lorca Partager le son sur : Copier

Plus que -1° par 10 km/h de mistral

On a l'habitude de dire, en Provence, que 10 km/h de mistral, c'est un degré en moins en températures ressenties. C'est vrai, "si on prend les vents maximaux" tempère Isabelle Lorca, "mais le calcul est fait à partir des vents moyens, et c'est plus que ça. Pour une température prévue vendredi de -3 le matin avec un vent moyen de 40 km/h et des rafales qui vont atteindre les 80, le ressenti est de -11°".

Isabelle Lorca Partager le son sur : Copier

La vague de froid devrait encore durer une semaine en Vaucluse.