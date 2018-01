Vendée, France

Sur la petite route qui longe les parcs à huîtres et les huit éoliennes de Bouin, les véhicules sont beaucoup plus nombreux que d'habitude en cette période de l'année. Tous s'arrêtent au même endroit, face à la 7ème éolienne qui gît au sol sur près de 100 mètres de long. Les autres éoliennes, qui sont à l'arrêt, ont résisté à la tempête.

Impressionnant

Bravant le vent et la pluie, de nombreux spectateurs, des locaux mais aussi des vacanciers, sortent de leur voiture pour faire une photo. Certains ont parcouru plus de 100 km pour venir jusqu'à Bouin. L'éolienne s'est fracturée à la base du mât, comme si elle avait vrillé. Des experts et des spécialistes du constructeur Nordex se sont rendus sur place. Deux vigiles surveillent les lieux jour et nuit et empêchent les curieux d'approcher.

L'éolienne s'est fracturée à la base du mât © Radio France - Anne Patinec

Victime d'une mini-tornade ?

L'enquête va tenter de permettre de comprendre les raisons de la chute de l'éolienne longue de 62 mètres (102 mètres avec les pâles). Installé depuis 2003, le parc de huit éoliennes a résisté à de nombreuses tempêtes dont celle de Xynthia. Selon certains, une mini-tornade pourrait avoir eu raison de l'installation. Son anémomètre se serait bloqué à 160 km/h.

On a l'impression de voir un avion échoué dans un polder. C'est peut-être un phénomène de mini-tornade qui aurait fait vriller l'éolienne. C'est vraiment impressionnant" Jean-Yves Gagneux, le maire de Bouin