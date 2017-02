Encore 1 000 foyers privés de courant en Haute-Garonne

A 16h, ce lundi, 1 000 foyers étaient encore privés d'électricité en Haut-Garonne, avec les arbres qui sont tombés un peu partout dans le département, à cause du vent. La vigilance orange aux vents violents est maintenue jusqu'à mardi 16h par Météo France.

Une centaine d'agents d'Enedis (ex ERDF) sont mobilisés dans le Gers et en Haute-Garonne pour rétablir le courant dans les tous les foyers touchés par les chutes d'arbres sur les lignes électriques. Il y en avait 1.200 à 13h et toujours 1.000 à 16h.

Des pointes à 105 kilomètres par heure ont été enregistrées à Toulouse et à Blagnac, dans la nuit de dimanche à lundi. Le vent a même soufflé jusqu'à 120 kilomètres par heure à Castres.