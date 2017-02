Nouvelle alerte météo et encore 10 000 foyers privés d'électricité après le passage de la tempête Leiv en Gironde

Enedis est à pied d'oeuvre après le passage de la tempête Leiv en Gironde. Il reste ce dimanche matin 10 000 foyers dans le noir dans notre département. Rétablissement total espéré en fin de journée, alors qu'un nouveau gros coup de vent s'annonce sur la le littoral atlantique.

En attendant la tempête Marcel prévue ce dimanche sur la Gironde, placée en vigilance orange (la troisième tempête en trois jours après Kurt vendredi et Leiv samedi), Enedis s'affaire pour remettre le courant aux 10 000 foyers qui en sont toujours privés. 450 techniciens sont mobilisés. Des renforts sont annoncés.

Jusqu'à 45000 foyers sans électricité au plus fort de la crise en Gironde

Thierry Gibert le directeur régional d'Enedis (ex-Edf) a expliqué sur France Bleu Gironde ce dimanche matin que 450 techniciens sont mobilisés pour remettre le courant au plus vite dans le Libournais le Médoc et le Blayais, les zones les plus touchées par les coupures, ainsi qu'en Dordogne où 5000 foyers sont aussi sans électricité depuis samedi.

Jusqu'à 250 000 foyers privés d'électricité hier en Nouvelle Aquitaine principalement juste après le passage des vents violents, jusqu'à 148 km/h relevés au Cap Ferret.

Une nouvelle tempête est annoncée aujourd'hui avec des rafales pouvant atteindre 110 à 120 km/h. La Gironde et onze départements au total sont en vigilance orange cette fois-ci. C'était rouge hier. La préfecture renouvelle ses consignes de vigilance notamment sur la côte.