Encore 4000 foyers privés d'électricité ce mercredi soir dans la Loire et la Haute-Loire

Loire, France

Des vents violents soufflent sur nos deux départements depuis très tôt ce matin, et ont affecté le réseau électrique. A 22h ce mercredi 6 mars, encore 2000 foyers étaient privés d'électricité dans la Loire, et 2000 également en Haute-Loire.

Le point dans la Loire

Les coupures ont commencées en début d'après-midi. A la-mi journée, les secteurs du Roannais, du Forez et du Gier étaient particulièrement touchés : sur la commune de Rive-de-Gier, 300 foyers étaient sans électricité. Les agents d'ENEDIS sont mobilisés sur le terrain et réparent progressivement. Comme les vents continuent de souffler, des lignes cèdent quand d'autres viennent tout juste d'être réparées. Sur la commune de la Valla-en-Gier, un arbre s'est effondré sur une ligne électrique de 24 000 V et la route a du être coupée. La nuit s'annonce sans répit pour les techniciens.

Les pompiers quant à eux sont intervenus 38 fois depuis 18h, essentiellement sur l'agglomération stéphanoise et dans la vallée du Gier. A 20h ce soir, il restait encore 18 interventions en cours. Au total, 120 pompiers ont été mobilisés pour cet événement climatique.

La Loire reste en vigilance orange vent jusqu'au milieu de la nuit. Des rafales de vents allant jusqu'à 120km/h sont attendues dans le Forez et sur la Vallée du Gier.

⚠️💨💨 le département de @LoirePresse reste en #vigilanceOrange pour le vent jusque dans la nuit. Soyez extrêmement prudent ! Suivez bien les conseils de comportement ! pic.twitter.com/e2hWyuxCyp — Préfet de la Loire (@Prefecture42) March 6, 2019

Le point en Haute-Loire

C'est tout le département altiligériens qui est touché par les ruptures de câbles électriques, fait savoir ENEDIS. Beaucoup de câbles ont été cassés à causes des vents et des chutes d'arbres pendant la journée. Les agents sur le terrain ont tentés de réparer le maximum de ligne avant la tombée de la nuit.

Les interventions physiques sont stoppées pendant la nuit, et compte tenu des vents qui soufflent toujours. Des manœuvres peuvent être réalisées à distance grâce à un système télécommandé. Les agents doivent retourner sur le terrain dès jeudi matin à partir de 7h30. Des groupes électrogènes sont mobilisés pour rétablir l'électricité dans les foyers le plus rapidement possible. En Haute-Loire, les moyens d'ENEDIS sont mutualisés, et des renforts du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l'Allier doivent arriver jeudi.

Sur nos deux départements, ENEDIS demande à chacun de faire preuve de prudence et de ne surtout pas toucher les nombreux fils qui sont à terre.