Encore des problèmes d'eau potable pour 12 000 habitants en Seine-Maritime

Plus de 12 000 habitants de cinq communes du Pays-de-Caux sont privés d'eau potable depuis jeudi après-midi. Des travaux sur le réseau de distribution d'eau ont entraîné une contamination aux particules d'argile et de limons. Des distributions d'eau en bouteille sont organisées jusqu'à nouvel ordre.

Des travaux sur le réseau de distribution d'eau ont provoqué une contamination aux particules d'argile et de limons.

Les 12 000 habitants d'Yvetot, ainsi que certains foyers d'Auzebosc, Valliquerville et Saint-Clair-sur-les-Monts ne peuvent plus consommer l'eau du robinet depuis ce jeudi après-midi. Une canalisation s'est rompue à l'occasion de travaux sur le réseau de distribution d'eau qui alimente le réservoir principal d'Yvetot. Des particules d'argile et de limons ont été remises en suspension, provoquant un risque de contamination microbiologique.

Par précaution, la population est donc invitée jusqu'à nouvel ordre à ne pas consommer l'eau du robinet pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments. Mais elle reste utilisable pour les autres usages : toilette, douche etc.

Cette précaution concerne toute la commune d'Yvetot, et 4 autres communes partiellement, la rue du couvent à Auzebosc, l'avenue de l'industrie à Sainte-Marie-des-Champs, la rue du verger à Saint-Clair-sur-les-Monts, et la ZA route du fond Hallot à Valliquerville.

L'entreprise Véolia a effectué les réparations, mais l'eau reste trouble et colorée. Des distributions (gratuites) d'eau en bouteilles sont donc organisées jusqu'à lundi matin au moins à Yvetot :

Ce vendredi entre 17 heures et 19 heures.

ce samedi de 15 heures à 17 heures.

Lundi de 10 heures à 12 heures.

dans trois lieux de la commune : aux services techniques rue de l'Enfer, au square Bobée rue de l'Etang et sur la place des Belges.

L'Agence Régionale de Santé effectue régulièrement des prélèvements et des analyses de l'eau. Le retour à la normale est attendu dans le courant de la semaine prochaine.