Encore des températures printanières en Bretagne

Plus de 19° encore par endroits en Bretagne lundi ! Le printemps précoce prend ses aises, avant de laisser place au retour de l'hiver jeudi

Bretagne, France

Encore deux jours de printemps avant l'heure en Bretagne : ce mardi et ce mercredi, avant le retour du froid et de la pluie (de l'hiver, quoi), jeudi.

Alors oui, le matin, il fait froid : Entre 1 et 3°. Mais hier, au plus chaud de l'après-midi, on pouvait encore déambuler en t-shirt, selon les relevés d'Info climat :

19,2° à Morlaix

18,9° à Châteaulin

18,3° à Brest, Trégueux et Rennes

17,6 à Lorient et Quimper

16,3° à Lannion

15,7° à Dinard

"C'est extraordinaire, un mois de février comme ça, je ne m'en souviens pas", estime Jean-Philippe 76 ans, touriste venu de la Manche, il a installé son fauteuil de plage à Bénodet. "C'est le top", renchérit Brigitte son épouse, "je ne sais même pas si on aura cela en juillet!"