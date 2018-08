Il a fait très chaud encore hier après-midi avec 38.4°C à Neris les bains (Allier), 38°C à Saint Julien les Villas (AUDE), 37.8°C à Sammeron (Seine et Marne). En fin de nuit ce mercredi les températures restent élevés sur le Centre-Est et l'extrême Sud-Est qui sont, pour cette raison, maintenus en vigilance orange "canicule". Météo-France relève par exemple encore à cinq heures près de 25°C à Lyon, 20°C à Grenoble, 25°C à Nice.

- Capture d'écran

Reprise des orages mercredi après-midi

Les orages ont été parfois forts surtout en seconde partie de nuit, dans la nuit de mardi et mercredi, du Massif Central aux Ardennes. Météo-France a relevé de fortes rafales entre Langres et Vittel (jusqu'à 110 et 120 km/h) avec de fortes pluies. Les orages s'évacuent désormais vers l'Allemagne permettant ainsi une levée de la vigilance orange "orages".

Quelques orages ponctuels sont encore possible mercredi matin mais la tendance est à l'accalmie. Un court répit avant de nouveaux orages mercredi après-midi et en soirée sur le Centre-Est et le Nord-Est où ils pourront être assez forts. Mais c'est surtout la nuit prochaine qu'on attend une nouvelle vague orageuse virulente sur une partie du Sud-Ouest avant de s'étendre jeudi à une partie de la Méditerranée.

On respire enfin !

Les minimales s'échelonnent de 13 à 19 degrés sur une grande partie du pays, de 12 à 16 degrés sur le Nord-Ouest, et de 20 à 24 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les maximales sont en nette baisse. Elles sont généralement comprises entre 26 et 30 degrés et jusqu'à 30 à 32 degrés en Alsace, en Provence et en Corse. Sur le quart nord-ouest elles varient entre 20 et 26 degrés.