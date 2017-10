Encore un incendie dans le Vaucluse

Un nouveau départ de feu ce dimanche sur la commune d'Apt dans le Vaucluse. Un incendie maîtrisé en seulement une heure mais qui a fait des dégâts sur la végétation du Luberon. Depuis vendredi, les pompiers du G.I.F.F, le groupe intervention feu de forêts, surveillent le département.

C'était prévisible, mais un nouvel incendie à éclaté ce dimanche en Vaucluse. C'est la commune de Apt qui a fait les frais de cette sécheresse. Les pompiers sont arrivés vers 15h sur place. Un feu maîtrisé en seulement une heure et qui est actuellement en phase de "noyage" d'après le SDIS 84, le Service Départemental Incendie et Secours Vaucluse.

Les pompiers du G.I.F.F, le groupe d’intervention feu de forêts du Vaucluse, sont arrivés sur place très vite afin de renforcer les équipes de la commune. En tout, deux groupes de 20 hommes quadrillent le département. Le premier est à Sorgues, et le second au Taillades. Chaque groupe est constitué d’un véhicule de reconnaissance, de 3 engins d'attaque et d'un engin d'appui .

Trois trackers, l'avion des pompiers, était également sur place pour déverser un produit retardant sur l'incendie.